Жители домов у горпарка Орла отказались комплексно развиваться

8.11.2024 | 12:18 Новости, Строительство

Большинство отвергло предложение администрации.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Возможное заключение договора о комплексном развитии территории между улицами Коммуны и Ермолова  обсуждали в августе. В собраниях принимали участие горожане из трех многоквартирных домов, расположенных в этой зоне. Им предложили расселение с последующей застройкой освободившегося участка новыми МКД. (Также в зону КРТ могли попасть частные дома).

«Голоса подсчитали – большинство было против, – рассказала начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн на публичных слушаниях 7 ноября. – Люди отказались. Они привыкли жить в этом месте. Как правило, такие звучали позиции на собрании. В настоящий момент мы вопрос снимаем».

Возможно, жители инициируют обсуждение повторно, когда захотят вернуться к этой возможности, предположила Мария Родштейн.

Напомним, по соседству с Арбитражным судом планируют возвести «дворцовую постройку» с элитным жильем и рестораном на крыше. Участок расчищен от старых строений и документально готовится к началу работ. Именно этому были посвящены публичные слушания. КРТ стало бы логичным продолжением планов застройщика.

ИА “Орелград”


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