В водоём Курской АЭС выпустили орловскую рыбу

В акватории охладителя станции будут жить ещё 5 тонн молодых особей.

Это четыре тонны толстолобиков и около тонны белого амура. Средний вес одного экземпляра составляет около 350 граммов. Рыбу вырастили в прудах Орловской области.

В водоёме-охладителе Курской АЭС для неё создана оптимальная кормовая база. Поэтому уже на следующий год каждая особь достигнет веса примерно в 3 килограмма. Об этом сообщили в официальных соцсетях атомной станции.

Зарыбление водоёма АЭС проводится ежегодно. Оно положительно влияет и на экологическую обстановку, и на вопросы, связанные с безопасностью.

Известно, что рыбу выпустили в водоём не сразу. Дело в том, что температура воды в контейнерах, которые используются при перевозке, и в акватории охладителя заметно различаются. В водоёме она теплее (10-12 градусов тепла против 4-5). Поэтому перед зарыблением мальков несколько часов проливают водой из акватории и только затем выпускают в новую среду. Так они быстрее адаптируются к местным условиям.

ИА «Орелград»