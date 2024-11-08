На Орловщине завершилась «Неделя межрелигиозного диалога»

8.11.2024 | 10:35 Новости, Общество

Акцию проводили в учреждениях Управления ФСИН по Орловской области.

Фото: Пресс-служба Управления ФСИН по Орловской области

Для осуждённых подготовили мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, а также на воспитание терпимости и уважения к людям разных национальностей и их вере. Им показали видеофильмы духовного содержания, провели среди них викторины, прочли им соответствующие лекции. На стендах наглядной агитации разместили базовую информацию об основных мировых религиях.

Финальным мероприятием стал круглый стол, посвящённый взаимодействию УФСИН с традиционными религиозными объединениями, где обсудили различные проблемные вопросы и пути их решения. В нём участвовали представители Русской православной церкви, а также руководители и сотрудники Управления.

По итогам акции определили исправительное учреждение, которое справилось с поставленными задачами лучше других. Им признали ИК-6 (женскую колонию общего режима в Шахово).

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по Орловской области.

ИА «Орелград»


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