В Орле определили победителей конкурса «Явление»

Осужденные представили свои живописные работы на религиозные темы.

Всероссийский смотр религиозной деятельности лишенных свободы граждан называется «Не числом, а смирением». В его рамках проходил конкурс живописи. На суд жюри было представлено семь работ, сообщает УФСИН России по Орловской области.

Первое место получил труд осужденной из ИК-6 в Шахово. Картина будет представлена на финальном этапе Всероссийского смотра в Москве. Второе место заняла работа мужчины, отбывающего наказание в ИК-5 в Нарышкино, третье – работа осужденного, находящегося в КП-7 в Мценске.

ИА “Орелград”