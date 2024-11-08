Пенсионеры-активисты обсудили вопросы гериатрической помощи

8.11.2024 | 10:37 Медицина, Новости

В Орловской области 7 ноября прошел круглый стол.

Фото: Орловский областной Совет

Модератором выступил Иван Устинов, заместитель председателя комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов. Политик подчеркнул важность гериатрии и необходимость ее выделения в отдельную медицинскую дисциплину. Иван Устинов уделил внимание в выступлении профилактике преждевременного старения организма, которое может подарить многие годы счастливой жизни.

Фото: Орловский областной Совет

С докладами выступили врач ООКБ Татьяна Крылова и руководитель общественной организации «Знание»  Татьяна Кононыгина, обсудив опыт развития гериатрической помощи, социальное обслуживание пожилых людей и перспективы их активной жизни. Также были затронуты темы национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», своевременной медицинской помощи и организации Дома ветеранов.

В ходе мероприятия Иван Устинов вручил благодарность Орловского областного Совета Раисе Евдокимовой за добросовестный труд и развитие сельского хозяйства.

Гериатрическая помощь — это специализированная и долговременная медицинская, психологическая и социальная помощь людям пожилого и старческого возраста, страдающим хроническими патологиями и частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию. Цель гериатрической помощи — продление долголетия и улучшение качества жизни пожилых людей.

ИА “Орелград”


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