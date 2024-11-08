Орловца будут судить за ложные показания

Он пытался «отмазать» своего знакомого — экс-сотрудника полиции.

Таковы предварительные выводы следствия.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемый житель Советского района Орла. Ему вменяется статья 307 УК РФ («заведомо ложные показания свидетеля в суде»).

По текущей версии, мужчина озвучил «не ту» информацию на процессе по делу его знакомого — бывшего сотрудника полиции. Экс-полицейскому вменялось превышение должностных полномочий, а также мошенничество. Орловец дал в суде искажённые показания, пытаясь освободить знакомого от ответственности.

Однако их официально признали надуманными. Таким образом мужчина из свидетелей перешёл в подсудимые.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Орла.

ИА «Орелград»