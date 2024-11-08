Орловца будут судить за ложные показания

8.11.2024 | 13:10 Закон и порядок, Новости

Он пытался «отмазать» своего знакомого — экс-сотрудника полиции.

Советский районный суд. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Таковы предварительные выводы следствия.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемый житель Советского района Орла. Ему вменяется статья 307 УК РФ («заведомо ложные показания свидетеля в суде»).

По текущей версии, мужчина озвучил «не ту» информацию на процессе по делу его знакомого — бывшего сотрудника полиции. Экс-полицейскому вменялось превышение должностных полномочий, а также мошенничество. Орловец дал в суде искажённые показания, пытаясь освободить знакомого от ответственности.

Однако их официально признали надуманными. Таким образом мужчина из свидетелей перешёл в подсудимые.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Орла.

ИА «Орелград»


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