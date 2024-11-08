Застройщик решил подарить Орлу шесть «квадратов» земли

Продолжается документальная подготовка к МКД у арбитража.

Накануне, 7 ноября, состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Левый берег реки Оки, Коммуны, Максима Горького, 60-летия Октября. Заказчиком проекта стало ООО «М.А.М.А.». Выполняло работы ООО «НАДИР+». Целью и задачей проекта стало перераспределение земельных участков для выравнивания. Условно, застройщик отдает городу десять квадратных метров земли, а Орел ему – четыре.

Несмотря на небольшие масштабы изменений, публичные слушания привлекли большое количество горожан. Видимо, в связи с планами комплексного развития территории, которым пока не суждено сбыться.

Напомним, у арбитража планируют возвести жилой восьмиэтажный дом, с подземным паркингом, рестораном и смотровой площадкой на крыше. Так МКД преподносили на публичных слушаниях летом 2023 года. Точные параметры дома пока не известны, уточнила начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн осенью 2024.

ИА “Орелград”