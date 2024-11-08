Амбициозный проект дороги в Орле повторил судьбу аквапарка

8.11.2024 | 13:56 Новости, Строительство, Транспорт

Накануне состоялись публичные слушания по улице Чечневой.

Фрагмент ППТ ОЧ ООО “НАДИР+”

7 ноября обсудили проект внесения изменений в документацию по планировке территории и подготовку проекта межевания в границах кадастровых кварталов 57:25:0021101, 57:25:0021205, 57:25:0021001.  Документацию заказала предприниматель Екатерина Жарикова. Проекты подготовлены в целях образования участка путем перераспределения земли (кадастровый номер 57:25:0021101:3639).

Фактически границы участков, где сейчас расположены стоянка автотранспорта и многоквартирный дом №3 по улице Чечневой, давно установлены и надлежащим образом зарегистрированы. Однако они противоречат проекту, в свое время разработанному в интересах ГРИНН. Планы были грандиозны: включали крупнейший в ЦФО аквапарк и попутно дорогу по улице Чечневой шириной 35 метров, считая тротуары и озеленение.  (Кажется, был еще путепровод через железную дорогу с выездом на ТРК).

Что город имеет в ноябре 2024 года? Дорога по улице Чечневой находится на территории МКД. Красные линии, отмечающие планируемые элементы транспортной инфраструктуры, проходят прямо по земле многоквартирного дома и частично по иным сооружениям.

Изъятие земли МКД невозможно, следовательно, реализовать строительство дороги в данном варианте невозможно, пояснила начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн. Отмена красных линий позволяет законно и в полной мере пользоваться землей арендаторам и собственникам.

Присутствовавший на публичных слушаниях первый вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин возмутился, что администрация снова действует не в интересах горожан, узаканивая «прихваты» вместо требования сноса. Также вспомнил о планах по разгрузке транспортной сети 909 квартала путем организации одностороннего движения и закольцовки Планерной и Машкарина.

«Вы не чиновник – вы порядочный человек!» – обратился политик за поддержкой к единственной слушательнице, присутствовавшей на мероприятии не по долгу службы.

Однако женщина пришла на другие публичные слушания и не стала спорить с планами предпринимателя.

Теоретически дорогу можно наметить, но с выносом в сторону кооператива. Для строительства потребуется изъятие трех рядов гаражей, пояснила Мария Родштейн. Вряд ли собственники порядка ста объектов воспримут идею с восторгом и поблагодарят за инициативу депутатов.

ИА “Орелград”


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