Курьеру дистанционных мошенников дали серьёзный срок

Дело рассматривал Мценский районный суд.

Виновным в мошенничестве признали жителя города Мценска.

Как сообщает прокуратура Орловской области, он вступил в сговор с другими лицами, чья судьба решается в рамках отдельных производств. Сообщники вводили в заблуждение престарелых граждан, сообщая им ложную информацию, а затем предлагали передать денежные средства.

Мужчина выполнял роль курьера — он забирал средства у потерпевших и переводил сообщникам, оставляя себе процент.

В период с декабря 2022-го по январь 2023-го от мошенников пострадали пять человек в Орловской и Курской областях. В общей сумме они потеряли около 1,8 миллиона рублей.

Приговор оказался достаточно серьёзным. Орловец получил пять с половиной лет колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Орловской области мужчину будут судить за похищение паспортов.

ИА «Орелград»