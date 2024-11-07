Курьеру дистанционных мошенников дали серьёзный срок

7.11.2024 | 18:01 Криминал, Новости

Дело рассматривал Мценский районный суд.

Фото: ИА «Орелград»

Виновным в мошенничестве признали жителя города Мценска.

Как сообщает прокуратура Орловской области, он вступил в сговор с другими лицами, чья судьба решается в рамках отдельных производств. Сообщники вводили в заблуждение престарелых граждан, сообщая им ложную информацию, а затем предлагали передать денежные средства.

Мужчина выполнял роль курьера — он забирал средства у потерпевших и переводил сообщникам, оставляя себе процент.

В период с декабря 2022-го по январь 2023-го от мошенников пострадали пять человек в Орловской и Курской областях. В общей сумме они потеряли около 1,8 миллиона рублей.

Приговор оказался достаточно серьёзным. Орловец получил пять с половиной лет колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Орловской области мужчину будут судить за похищение паспортов.

ИА «Орелград»


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