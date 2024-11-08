Орловцы воспользовались дачной амнистией 24 тысячи раз

8.11.2024 | 12:16 Закон и порядок, Новости

Такова статистика текущего года.

Фото: ИА “Орелград”

Напомним, что сараи, бани и летние кухни по-прежнему можно официально зарегистрировать в упрощённом режиме. Пока что его действие продлено до 2031-го года. Об этом напомнили в Управлении Росреестра по Орловской области.

Оформить такие постройки можно на основании документов технической инвентаризации, выданных ранее. Например, технического паспорта домовладения.

Упрощенный механизм распространяется и на дома блокированной застройки, предназначенные для проживания нескольких семей, построенные до 14 мая 1998 года. Однако только в случае, если количество таких домов в одном ряду не превышает двух.

При этом постройки должны быть капитальными, прочно связанными с землей, и не являться самовольно возведёнными или подлежащими сносу.

За всё время действия «амнистии» орловцы, используя упрощённый порядок, зарегистрировали 58 тысяч прав на недвижимость. В этом году зарегистрировано 24 тысячи таких случаев.

ИА «Орелград»


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