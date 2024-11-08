СМИ назвали подрядчика «Судбищенской битвы»

По этим данным, создавать мемориальный комплекс в центре Орла будет ООО «Уваровская ПМК-22».

Напомним, эта компания доводила до ума Красный мост, а сейчас занимается реконструкций Колхозного. Информацию опубликовал «Орёлтаймс».

Официально название компании, победившей на торгах, пока не озвучивалось. На госзаказ претендовали три участника. Победитель предложил за свои услуги цену в 341 миллион 797 тысяч 449 рублей и 80 копеек. Это примерно на 10 миллионов ниже стартовой (максимальной), но выше, чем у одного из других претендентов.

Контракт (с «Объединенным муниципальным заказчиком города Орла») пока не подписан.

Подрядчик должен благоустроить территорию в самом центре Орла — в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва». Речь идёт об участке рядом с «Торговыми рядами» и Красным мостом, где находится целый ряд важнейших исторических зданий и объектов.

ИА «Орелград»