Орловщина вошла в топ-3 по стране по подсолнечнику

В целом по России культура убрана на 90,4% от плана.

Отечественные аграрии собрали подсолнечник с 9,9 миллионов гектар. Общий урожай составляет 16,4 миллиона тонн. Об этом сообщает аналитический центр компании Ruseed.

Средняя урожайность по стране составляет 16,6 центнера с гектара. В топ-3 по сборам с гектара вошла Орловская область. Наш регион на третьей позиции с результатом 28,1 центнера. Однако это меньше орловских цифр за минувший год (30,3 центнера).

Первые места занимают Нижегородская и Рязанская области. Их результат — по 28,8 и 28,3 центнера с гектара.

Также в первую пятерку вошли Брянская и Тульская области (27,9 и 27,8 центнера с гектара соответственно). Отметим, что из всех регионов, попавших в топ-5, урожайность подсолнечника, по сравнению с минувшим годом, снизилась только на Орловщине.

ИА «Орелград»