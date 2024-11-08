Рождение ребёнка помогло осуждённой сменить Орёл на Подмосковье

О любопытном случае рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский.

На момент рождения ребёнка его мать находилась в СИЗО Орла. Затем её признали виновной и приговорили к лишению свободы. Женщину должны были этапировать к месту отбывания наказания.

В свою очередь, ребёнка собирались отправить в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Также у него имелся живой биологический отец. Однако женщина характеризовала его в негативном ключе и хотела, чтобы новорожденный остался с ней.

В связи с этим, при участии детского омбудсмена, было принято соответствующее решение. Государство не только оставило новорожденного матери, но и смягчило её судьбу. Женщину направили в Московскую область в специализированное учреждение, предназначенное именно для подобных случаев.

Как сообщают «Орловские новости», там имеются все условия для нормального развития ребёнка. Также осуждённая будет получать социальную поддержку, которая полагается ей как матери.

ИА «Орелград»