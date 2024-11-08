В Ливнах обсудили наркоманов и алкоголиков

Работа антинаркотической комиссии города Ливны стала предметом обсуждения в мэрии.

Как сообщили в администрации Ливен, о деятельности городской антинаркотической комиссии на совещании при главе города рассказала начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Людмила Альшанова. В частности, она доложила, что в настоящее время в городе нет подростков, которые состояли бы на диспансерном наблюдении, но на профилактическом наблюдении находятся 11 человек в связи с употреблением алкоголя.

«Алкоголизм, наркомания, табакокурение вызывают многие тяжелые заболевания, – отметила Людмила Альшанова. – Под наблюдением у нарколога находятся 1338 человек: наркоманов и потребителей наркотиков – 51, из них 39 – пациенты с установленным диагнозом «наркомания» (0,09 процента от численности населения нашего города), 12 – потребители наркотиков; 12 человек – ВИЧ-инфицированные наркоманы».

Большое внимание в Ливнах уделяется профилактике. В городе действует собственная подпрограмма профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения, которая является частью муниципальной программы «Молодежь города Ливны». В ее рамках проведено уже более 120 профилактических мероприятий. Самыми значимыми являются антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» и месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.

Также была озвучена статистика правоохранителей. Из нее следует, что в текущем году сотрудниками МО МВД России «Ливенский» было поставлено на учет 15 преступлений в сфере незаконного наркооборота, причем девять из них – тяжкие и особо тяжкие. Из незаконного оборота за истекший период 2024 года в целом изъято 114 граммов наркотических средств, в том числе 96,69 гpaммa так называемой «соли» и 17,6 грамма мaрихуанны. Было составлено четыре материала об административных правонарушениях в указанной сфере. Раскрываемость наркопреступлений оценена в 72,7 процента.

ИА «Орелград»