Александр Казаченко отрицает связи с иноагентами

Бизнесмен потребовал опровержения.

ИА «Орелград» опубликовала материал «Бизнесмена, владеющего заводом на Орловщине, подозревают в связях с иноагентами» [со ссылкой на расследование «Известий»].

Сообщаем, что заголовок публикации не соответствует действительности, а также ложным являются утверждения, что «…Александр Казаченко связан с рядом сбежавших из России политиков. В их числе экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом)… может быть одним из предпринимателей, финансировавших деятельность скандального политика…».

На самом деле, Александр Казаченко никогда не был связан и не финансировал ни указанную персону, ни других покинувших Россию политиков. Не соответствует действительности также фраза о том, что «средства, выведенные из производства в Орловской области, переводились Пономареву для осуществления его антироссийской деятельности…».

На самом деле, в указанный в статье период, компания фактически не принадлежала Александру Казаченко, а оказалась в руках Габрелянова А.А. и ряда его соратников. Арбитражным судом по делу No А40-135645/2013 была доказана подделка подписи Казаченко в протоколе собрания учредителей, в результате которой акции заводов были похищены и выведены на Кипр во владение ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд. АО ПГ «Алсико», руководителем которой является Александр Казаченко, полностью лишилось на тот момент всего цеолитового бизнеса.

За это деяние Таганский районный суд г. Москвы 29 октября 2024 года вынес обвинительный приговор соратникам Габрелянова А.А. Алексею Тарасову и Андрею Мушкину. Оба фигуранта приговорены к пяти годам лишения свободы и к выплате материального ущерба законным владельцам заводам «Промцеолит» и «Мелор» в размере 440 млн рублей.

Вступившими в законную силу судебными актами по делам No А40-161777/2015, No А40-107554/2013, No А40-176897/2014, No А40-132272/2020 все сделки по перепродаже акций признаны недействительными и ничтожными, а акции постановлено вернуть законному владельцу – ООО «ЦЕОМАКС».

Отметим, что акции находились во владении ТиАйДжи с 2012 по 2021 годы. Соответственно, финансы заводов и переводы средств в указанный период контролировали соратники Габрелянова А.А., которые, если следовать логике, как раз и могли поддерживать экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* и его антироссийскую деятельность (признан иноагентом).

Недостоверной является и фраза публикации о том, что «…Александр Казаченко мог быть одним из спонсоров The Insider, его владельца и главного редактора Романа Доброхотова».

На самом деле Александр Казаченко никогда не имел никаких связей с указанными компанией и персоной.