В Орле попарно объединят 10 детсадов

Также реорганизация затронет спортшколы.

Такое постановление утвердил мэр Юрий Парахин. Оно опубликовано на официальном сайте Администрации Орла.

Так, детский сад №10 присоединят к №41, №51 — к №20, №62 — к №79, №37 — к №48, №66 — к №55. При этом часть детсадов относится к дошкольным учреждениям «комбинированного вида». Это значит, что здесь есть группы для полностью здоровых детей и для детей с различными проблемами. В число комбинированных входят садики №№10, 41, 62, 48, 66, 55,

Кроме того, спортивную школу №6 решено присоединить к спортивной школе №7.

Кроме того, спортшколу №6 присоединят к спортшколе №7.

В документе уточняется, что при реорганизации необходимо сохранить основные цели деятельности всех учреждений. Ранее в этом году подобные реформы уже проводились (в том числе, и в отношении общеобразовательных школ). Тогда городские чиновники рассказывали, что преобразования носят лишь административный характер и никак не отразятся на детях.

ИА «Орелград»