В Орле станет меньше новогодних ёлок

В нескольких привычных местах их не установят.

Об этом рассказала исполняющая обязанности первого заместителя мэра города Мария Родштейн.

В этом году ёлок не будет на площади Жукова и рядом с ЦУМом. Причины — чисто технические. Срок эксплуатации конструкций подошёл к концу.

Однако в городе появится и новое новогоднее дерево. Его разместят перед Городским центром культуры. «Ель-вертолёт» переедет из Детского парка к театру кукол.

Однако главная 22-метровая новогодняя ёлка останется на прежнем месте – на площади Ленина. Как и год назад, будет оборудован шатёр из гирлянд, пригодившийся многим орловцам и орловчанкам для фотосессий. Также из сквера Маяковского на площадь Ленина переедут фудтраки.

Монтаж основных объектов планируется завершить к 1 декабря. Новогодняя ярмарка откроется 25 декабря и будет доступна вплоть до 15 января. Сейчас на площади Ленина уже монтируют домики-шале.

Также здесь планируется открыть традиционный большой каток. Как пояснила Родштейн, ориентировочная дата его запуска — это 27 декабря. Однако свои коррективы может внести погода.

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ИА «Орелград»