Для отлова собак во Мценске ищут подрядчика

Контракт с победителем тендера заключат до конца будущего года.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мценска объявило тендер на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Мценска. Иными словами, речь идет об отлове бродячих собак по заявкам горожан. Напомним, функции организатора в данной сфере возложены на ораны местного самоуправления, хотя основное бремя финансирования лежит на бюджете Орловской области. Последняя выделяет муниципалитетам целевые субсидии.

В данном случае начальная максимальная цена контракта составляет 646,1 тысячи рублей. Цена складывается из многих составляющих. Так, содержание животных в приюте, в том числе покусавших других животных или людей, оценена в проекте контракта в 290 рублей за сутки. Непосредственно за отлов животного с его маркированием и транспортированием в приют мценские власти готовы платить по 5450 рублей за одну особь. Осмотр животного в приюте кинологом или зоологом, необходимый для определения степени немотивированной агрессии, оценивается в 966,67 рубля за одну особь.

Утилизация трупа животного стоит 666,67 рубля за единицу, эвтаназия одного животного, которая проводится для прекращения непереносимых физических страданий, в том числе в случае смертельного заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, обойдется бюджету в 966,67 рубля, а стерилизация – от 3466,67 до 4533,33 рубля в зависимости от пола животного. Действовать контракт начнет с момента его подписания, а срок его действия закончится 29 декабря 2025 года.

Кстати, во Мценске в соответствии с постановлением правительства Орловской области установлены жесткие требования к отлову животных без владельцев. Проводится он специализированной организацией или ИП «в целях обеспечения порядка и спокойствия граждан, предотвращения распространения заболеваний, общих для животных и человека и основывается на принципе гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности».

Отлову подлежат животные без владельцев независимо от породы, в том числе имеющие ошейник, находящиеся на улицах и в иных общественных местах, кроме находящихся на привязи, без сопровождающих лиц. Задание на отлов формируется на основании письменных обращений физических и юридических лиц. На исполнение заявки подрядчику отводится семь рабочих дней. Но если поведение бродячих собак представляет опасность для жизни и здоровья граждан, то заявка должна быть исполнена в течение 8 часов с момента ее регистрации.

Подрядчик сам несет ответственность за жизнь и здоровье отловленных животных без владельцев. Отлавливать собак на территории города Мценска ему разрешено круглосуточно. При этом не допускается отстрел из любого вида огнестрельного оружия, отлов в присутствии детей, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность. «Ловцам» разрешено использовать только способы и технические приспособления, не приводящие к увечьям, травмам или гибели животных.

ИА «Орелград»