В Орле одну из школ начнут отапливать только к Новому году

Мэр рассказал о планах по запуску систем в капитально ремонтируемых зданиях.

Юрий Парахин сообщил 8 ноября, что в школе №15 пуск тепла запланирован на следующую неделю. В лицее №32 вероятно станет теплее после 15 ноября.

«В гимназии №39 рабочие также продолжают оштукатуривание стен на всех трех этажах, завершают устройство кровли и ливнёвки. Ведется монтаж системы отопления. Тепло здесь планируем пустить к концу декабря», – написал Юрий Парахин в соцсетях.

На заседаниях профильного комитета горсовета депутаты не раз указывали, что все внутренние работы не имеют смысла, если к холодам и непогоде не готовы крыши, нет окон и отопления. Отделка наберется влаги, которая, замерзнув, спровоцирует трещины.

В целом на капремонт образовательных учреждений региона планировали направить 1,1 млрд рублей. ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» получил контракты на лицей №32 (237 миллионов рублей) и гимназию №39 (222,3 миллиона рублей). (Примечательно, что гимназия, которая должна быть сдана уже в феврале 2025, начнет отапливаться только в преддверии Нового года). ООО «Авилон» ремонтирует школу №15 (248,7 миллиона рублей).

ИА “Орелград”