Развязку у автовокзала Орла подсветят

Фонари станут ярче на 2 млн рублей.

Контракт на работы заключен с ООО “ГЕОСЕРВИС-ОРЁЛ”. Его цена – 2 120 472 рубля 44 копейки. Компания единственной заявилась на электронный аукцион, проводимый администрацией Орла. Подрядчик должен выполнить работы по увеличению уровня освещенности автомобильной дороги на пересечении улиц Комсомольской и Автовокзальной, Карачевского шоссе и Маслозаводского переулка. Они включают демонтаж существующих светильников и кронштейнов, монтаж новых кронштейнов, замену питающих проводов, установку новых светильников, пусконалаодку, проверку работоспособности, настройку освещения путем регулировки угла поворота (наклона). Все запланированные мероприятия должны быть завершены до конца декабря 2024 года, указано в ГИС “Закупки”.

ИА “Орелград”