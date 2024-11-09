В Болхове вводят режим жесткой экономии

Основные направления бюджетной политики утвердили власти Болховского района.

Как следует из постановления администрации Болховского района, действие документа рассчитано на 2025-2027 годы, то есть он привязан к муниципальному бюджету. Базовая задача – ограничить темпы роста бюджетных расходов, в том числе на содержание органов муниципальной власти, и выйти на бездефицитный бюджет муниципального района в среднесрочной перспективе. Объясняют ее местные власти снижением темпов роста социально-экономического развития не только в Болховском районе, но и на всей территории страны и, в частности, Орловской области.

«В таких условиях одним из ключевых вопросов бюджетной политики является обеспечение сбалансированного распределения имеющихся бюджетных ресурсов между текущими социальными расходами и расходами на развитие, – говорится в документе. – Большинство задач в сфере бюджетной политики, поставленных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность».

По мнению его авторов, меры по развитию социальной сферы не должны сводиться к механическому наращиванию расходов. Необходимо внедрение новых механизмов оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, повышение их доступности и качества. Целый раздел посвящен обеспечению режима экономного и рационального использования средств муниципального бюджета. Он предписывает чиновникам отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат.

«При этом режим жесткой экономии бюджетных средств следует обеспечить не только за счет прямого сокращения непервоочередных и неприоритетных расходов, но и за счет повышения эффективности использования средств районного бюджета, – говорится в документе. – В связи с этим необходимо в кратчайший срок провести инвентаризацию расходных обязательств, пересмотрев сроки их реализации и объемы финансового обеспечения, а также отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер».

Следует обеспечить взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств, считают в местной администрации. Принятие расходных обязательств должно осуществляться только при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь период их действия и при условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности. Для предотвращения постоянного роста расходов муниципального бюджета увеличение или принятие новых расходных обязательств должно сопровождаться реструктуризацией или сокращением действующих расходных обязательств.

«Несмотря на режим жесткой экономии средств районного бюджета, необходимо обеспечить кардинальное повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг (выполнения работ) в первую очередь за счет применения современных методов предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)», – отмечено при этом в постановлении администрации Болховского района.

ИА «Орелград»