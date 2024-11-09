Условия предоставления помещений депутатам установили во Мценске

Такие помещения нужны для встреч с избирателями.

Администрация города Мценска утвердила порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями. Решение принято в соответствии с Федеральным законом ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Предыдущий подобный порядок отменен. Встречи будут проводиться в местах, «единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений».

Также такие помещения необходимы для «массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера». Отметим, что речь идет не только о депутатах Мценского горсовета, но и о депутатах Госдумы и Орловского облсовета – на случай, если те заедут во Мценск и решат встретиться с избирателями.

Выбрать можно будет не любое помещение, а только из числа тех помещений, перечень которых официально утвержден постановлением администрации города. Депутат должен не позднее, чем за 15 дней до дня проведения встречи, направить письменное заявление в учреждение или предприятие, за которым закреплено запрашиваемое им помещение. В заявлении надо указать дата, время начала и окончания проведения встречи, предполагаемое количество ее участников.

Копию заявления организация обязана немедленно направить в администрацию города Мценска, а затем, в течение трех рабочих дней, принять решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении помещения. Депутату могут отказать только в предусмотренных постановлением мэрии случаях, если: в помещении запланировано проведение мероприятия по основной деятельности организации; помещение предоставлено для встречи с избирателями другому депутату на ту же дату и время; заявление не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочиями; к заявлению не приложена копия документа, удостоверяющего статус депутата.

Повторное обращение депутата с заявлением о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями допускается только после устранения причин отказа. Если сразу несколько депутатов пожелают получить помещение в один и тот же день и в одно и то же время, то приоритет получит тот из них, кто подал заявление раньше остальных. Контроль за соблюдением безопасности в предоставленном помещении, в том числе за соблюдением правил и нормативов, требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, возлагается на руководителя организации, предоставившей помещение депутату.

К слову, в перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями администрация Мценска включила всего три помещения. Одно из них находится во Мценском дворце культуры, второе – в Центральной городской библиотеке им. И.А. Новикова, третье – в Центре социального обслуживания населения города Мценска.

ИА «Орелград»