Торговцев семенами проверили в Ливнах

О нарушении правил реализации пакетированных семян сообщил Россельхознадзор.

В сентябре текущего года Орловским межрайонным отделом Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в городе Ливны было проведено пять контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия. Как уточнили в пресс-службе ведомства, это были выездные обследования торговых точек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Проверяющих интересовали условия торговли пакетированными семенами сельскохозяйственных растений, которые осенью традиционно пользуются повышенным спросом.

В результате выездных обследования было установлено, что с нарушениями на реализации находилось 30 партий, или 291 пакет семян. Речь идет о нарушении правил маркировки на потребительской таре. В ноябре специалисты Россельхознадзора успели провести в Ливнах еще два аналогичных контрольно-надзорных мероприятия. Соответственно, они посетили две торговые точки, принадлежащие местным индивидуальным предпринимателям.

И вновь не обошлось без нарушений, причем опять претензии возникли к маркировке продукции. В частности, как сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора, на ярлыках 20 партий, включающих в себя 86 пакетов семян, отсутствовала информация о ботаническом наименовании сельскохозяйственного растения на латинском языке. Между тем, маркировка с использованием русского и латинского языков предусмотрена в соответствии с изданным в 2023 году приказом Минсельхоза России.

«Управлением по результатам проведенных выездных обследований принято решение об объявлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», – подытожили в ведомстве. Ранее сообщалось, что за 9 месяцев текущего года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при выездных обследований торговых точек было проконтролировано 21,6 тысячи пакетов семян овощных культур.

Было установлено, что 7,6 тысячи пакетов продавались с маркировкой, не соответствующей требованиям нормативных документов. Также за три минувших квартала было выявлено шесть интернет-магазинов. Они предлагали к реализации на территории Орловской и Курской областей более 400 сортов овощных культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию.

ИА «Орелград»