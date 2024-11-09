В Болхове двух отцов наказали за долги

Один из них схлопотал уголовный приговор, второй отделался «административкой».

Сразу два жителя Болховского района получили наказания за неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. В одном случае дело дошло до уголовного суда. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, на мужчину было заведено дело по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Ранее другой суд обязал его выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. Но у мужчины копились долги, и он уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

Поскольку должных выводов он для себя не сделал и продолжал без уважительных причин продолжал уклоняться от уплаты алиментов, на его завели уголовное дело. «С учетом позиции государственного обвинения судом мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на 11 месяцев, с удержанием 15 процентов от заработной платы в доход государства. Приговор районного суда вступил в законную силу», – пояснили в прокуратуре региона.

По такому же пути мог пройти и другой местный житель, но он вовремя одумался. Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП России, данный гражданин также по решению суда обязан ежемесячно выплачивать денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако решение он долго игнорировал, официально не работал и алименты не платил. Его задолженность перед ребенком превысила 200 тысяч рублей.

«Сотрудники органа принудительного исполнения ограничили должника в праве выезда за пределы РФ и специальном праве на управление транспортным средством, наложили арест на его банковский счет, но гражданин продолжал уклоняться от уплаты алиментов, – говорят в службе судебных приставов. – Должник был привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Суд ему назначил 32 часа обязательных работ».

Однако мужчина не только не начал выплачивать алименты, но и не стал исполнять назначенное ему наказание, то есть так и не приступил к обязательным работам. За это на него составили протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, который был рассмотрен судом. Мужчина на этот раз получил 4 суток ареста, а также предупреждение о том, что в следующий раз он станет фигурантом уже уголовного дела.

«Комплекс принятых судебным приставом мер принес положительный результат – после отбытия административного ареста мужчина приступил к обязательным работам и официально трудоустроился, – говорят в УФССП. – В настоящее время задолженность по алиментам удерживается из заработной платы».

ИА «Орелград»