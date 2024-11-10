Орловский округ получил новое правительство

Состав молодежного правительства утвердила окружная администрация.

Администрация Орловского муниципального округа утвердили новый, второй по счету состав молодежного правительства. Всего в него включено 18 человек, полномочия продлятся по 2026 год. Председателем молодежного правительства назначен Павел Седов, заместителем председателя – Руслан Багмут, секретарем – Дарья Седова. Конкурс в новый состав был объявлен администрацией Орловского муниципального округа в сентябре этого года. Кстати, в администрации говорят, что местное молодежное правительство – первое в России, созданное при органе местного самоуправления.

«Молодежное правительство – это площадка для активной молодежи, которая стремится внести вклад в развитие округа, реализовать свои идеи в сфере молодежной политики и получить ценный опыт работы в органах власти», – следует из сообщения на сайте администрации. Конкурс был призван выявить и привлечь наиболее активных и перспективных молодых людей, готовых к работе на благо общества.

Прием документов проводился с 16 сентября по 16 октября 2024 года. Соискателям надо было представить анкету, решение политической партии или общественного объединения о выдвижении (при наличии) и пакет документов. Принять участие в конкурсе могли молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие или обучающиеся на территории Орловского муниципального округа. Для тех, кто проживает в других районах или городах, была предусмотрена возможность выдвижения через политические партии или общественные объединения, действующие на территории округа.

Финальный очный этап конкурса – собеседование и заседание конкурсной комиссии, состоялся 30 октября. Как сообщается в телеграмм-канале молодежного правительства, все участники показали невероятный уровень подготовки, энергии и интересных идей, что делает округ богатым на талантливую молодежь. «Каждое выступление отличалось уникальным подходом и глубоким пониманием важных вопросов. Будущие члены молодежного правительства стремятся развивать округ и вносить позитивные изменения во многие сферы жизни — это вдохновляет!», – следует из сообщения.

Старт работы нового состава был дан после официальной публикации постановления администрации о результатах конкурсного отбора.

ИА «Орелград»