Дорожники попались на оплате невыполненных работ

Администрация губернатора раскрыла нарушения в «Орелгосзаказчике».

Казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» было проверено в соответствии с приказом администрации губернатора и правительства Орловской области. Проверка была плановой и выездной, на соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Указанную сферу регламентирует Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе проверки были изучены результаты закупки на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Орел-Знаменское» – Маслово в Орловском муниципальном округе. Финансирование было выделено в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги». В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения. В отчете о проверке сказано, что в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ учреждением были приняты и оплачены работы, не соответствующие условиям контракта.

В частности, перечисляются работы по укреплению обочин щебнем, по укладке асфальтобетонного покрытия на мосту, по установке бордюрного камня, работы по обратной засыпке оголовков железобетонной трубы. Кроме того, были приняты и оплачены невыполненные работы по укреплению обочин щебнем площадью 450,4 квадратных метра и невыполненные работы по восстановлению основания из щебня. Также сообщается, что в нарушение пунктов контракта были приняты работы, выполненные с применением дорожно-строительных материалов без сертификатов и деклараций соответствия.

В нарушение пункта 2 постановления правительства РФ № 783, учреждением была списана неустойка в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом. По результатам проведения контрольного мероприятия «Орелгосзаказчику» было направлено представление об устранении выявленных нарушений, а копия представления была направлена в департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

ИА «Орелград»