В Ливнах исчезли три МУПа

Муниципальные предприятия были преобразованы.

В Ливнах сразу три муниципальных унитарных предприятия изменили юридический статус. Так, МУП «Городская архитектура» было преобразовано в ООО «Городская архитектура», МУКП «Ливенское» – в ООО «Коммунальное предприятие Ливенское», а МУТП «Ливенское» – в АО «ТК-Центральный». Как пояснили в администрации Ливен, связано это с вступлением в силу федерального закона, предусматривающего реорганизацию или ликвидацию государственных и муниципальных унитарных предприятий, функционирующих на конкурентных рынках.

К реорганизации в Ливнах было запланировано четыре предприятия, так что процесс почти завершен. По данным мэрии, в настоящий момент муниципальное предприятие «Коммунальный сервис» проходит процедуру регистрации акций Центробанком России. Оно будет преобразовано в акционерное общество «ЭкоСервис», процесс реорганизации также должен быть завершен до конца текущего года.

Тем временем начальник отдела имущественных отношений, учета и приватизации жилья Татьяна Горшкова сообщила, что за 9 месяцев 2024 года в местный бюджет поступило 10,1 миллиона рублей от использования муниципального имущества. Это на 6 процентов меньше относительно уровня аналогичного периода прошлого года. По словам Горшковой, основная причина заключается в снижении прибыли муниципальных унитарных предприятий. Зарабатывает город на другом.

«В прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ливны на 2024 год для реализации не участвующего в хозяйственном обороте города имущества включены четыре здания с земельными участками, в доход городского бюджета от продажи муниципального имущества поступило более 5,5 миллиона рублей, – добавила Татьяна Горшкова. – Доходы от заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в данном периоде 2024 года составили 1,5 миллиона рублей, что на 8,6 процента больше уровня аналогичного периода прошлого года».

ИА «Орелград»