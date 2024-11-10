План борьбы с коррупцией утвердили в Болхове

Мероприятия плана рассчитаны на пять ближайших лет.

Администрация Болховского района утвердила план мероприятий по противодействию коррупции в собственных стенах. Его действие рассчитано на 2025-2030 годы. Решение принято в соответствии с Федеральными законами «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление уже вступило в законную силу – с момента его подписания. Контролировать его исполнения будет лично глава Болховского района.

Под первым пунктом плана обозначен прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей Ежегодно до 30 апреля такие сведения будет собирать отдел организационной работы, кадров и делопроизводства. Планом предусмотрено размещение сведений о доходах в интернете. Но данный пункт, возможно, и не будет выполнен, так как в связи со сложной геополитической ситуацией был введен временный мораторий на публикацию таких данных в открытом доступе.

Специалисты указанного выше отдела ежегодно в июне-июле будут анализировать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений Болховского района. Планом предусмотрено информирование органов прокуратуры о выявленных в ходе выполнения контрольных мероприятий правонарушениях в сфере противодействию коррупции. За это отвечает юридический отдел,

Документом запланировано осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, проверка обращений о коррупционных нарушениях, обеспечение взаимодействия с органами прокуратуры по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Болховского района, ознакомление местных чиновников с законодательными новеллами по противодействию коррупции.

Сотрудников план обязывает незамедлительно сообщать начальству обо всех случаях коррупционных правонарушений, ставших им известными при исполнении своих должностных обязанностей, а также о случаях склонения к таким нарушениям. Сообщать они должны и о подарках, полученных ими в связи с исполнением служебных обязанностей.

ИА «Орелград»