Во Мценске оценили износ коммунальной инфраструктуры

Уровень износа инженерных сетей достигает 75 процентов.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация Мценска утвердила в новой редакции муниципальную программу капитального ремонта сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории города. Срок ее реализации рассчитан по 2027 год включительно, объем финансирования запланирован в сумме 81,534 миллиона рублей. Перед принятием программы местные власти провели анализ состояния существующей инфраструктуры. Он-то и показал, что решать проблему надо комплексно, программным методом.

«В настоящее время деятельность коммунального комплекса города Мценска характеризуется низким уровнем развития систем жизнеобеспечения муниципального образования и высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, – следует из аналитики администрации райцентра. – Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства».

Согласно обнародованным данным, общая протяженность тепловых сетей города Мценска составляет 48,4 км. Отсутствие в должном объеме замены трубопроводов по истечении 15-20 лет их эксплуатации привело к нарастанию уровня аварийности и, как следствие, к увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Протяженность сетей водоснабжения составляет 100,98 км, из них 88,4 км со сроком эксплуатации свыше 25 лет. Протяженность сетей, требующих замены от общего количества водопроводных сетей, составляет 42 процента.

Общая протяженность сетей канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» города Мценска, составляет 71,6 км, из них 55,9 км со сроком эксплуатации свыше 25 лет. Основные причины неэффективности коммунального хозяйства власти города видят в высоком уровне износа инженерных сетей и неэффективности существующей системы управления в коммунальном секторе. Уровень износа инженерных сетей на текущий момент оценивается так: тепловых сетей – 75 процентов, сетей водоснабжения – 71,5 процента, сетей водоотведения- 67,4 процента.

«Все это приводит к тому, что потери ресурсов при эксплуатации существующих сетей превышают нормативы, – отмечают в мэрии. – Потери воды, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 26 процентов, а срок службы водопроводных сетей по этой причине в настоящее время в 1,5-2 раза ниже нормативного. Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях достигают 11 процентов от произведенной тепловой энергии».

Высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, отставание темпов замены сетей инженерно-технического обеспечения от требуемого согласно нормативному сроку их службы, высокая аварийность являются следствием значительного недоинвестирования отрасли коммунального хозяйства, подчеркивают власти.

ИА «Орелград»