В Ливнах сборы по НДФЛ выросли на треть

Аналитики КСП оценили доходы города в текущем году.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация города Ливны представила отчет об исполнении бюджета за три квартала 2024 года. Заключение на него дала Контрольно-счетная палата. Исполнение бюджета за отчетный период по доходам составило 1,222 миллиарда рублей. Аудиторы КСП проанализировали структуру доходов. Они отмечают, что рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года произошел по целому ряду собственных доходов. Например, налог на доходы физических лиц поступил в размере 306 миллионов рублей, что на 79,3 миллиона рублей, или на 35 процентов превышает прошлогодний показатель. По мнению аудиторов КСП, увеличение обусловлено ростом фонда оплаты труда, повышением минимального размера оплаты труда и ростом поступлений налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей).

Акцизы по подакцизным товарам поступили в сумме 3,13 миллиона рублей, что на 4 процента превысило показатель прошлого года. В данном случае денежные средства поступают из федерального бюджета. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принес Ливнам 33,37 миллиона рублей. Прирост по сравнению с 2023 году составил 22,6 процента, что обусловлено ростом выручки от продаж и увеличением объема выполненных работ.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в очень скромной сумме – всего 20,7 тысячи рублей. В то же время растут поступления от продажи патентов на ведение различных видов предпринимательской деятельности. Так, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, принес в казну 9,8 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 44,6 процента. Как объяснили в мэрии, поступления за аналогичный период прошлого года были значительно ниже в связи с уменьшением суммы налога на сумму страховых взносов.

Стоит отметить, что в 3,9 раза возросли поступления от единого сельскохозяйственного налога (что обусловлено увеличением налоговой базы за счет роста объема продаж зерновых культур, а также регистрацией на территории города нового налогоплательщика) и налога на имущество физических лиц (что обусловлено оплатой индивидуальным предпринимателем в текущем году задолженности по ставке 2 процента и досрочной оплатой налога в сентябре текущего года). Земельный налог поступил в размере 12,141 миллиона рублей, рост в данном случае составил 25,4 процента, что обусловлено досрочной оплатой налога физическими лицами в сентябре текущего года и погашением задолженности в большем объеме, чем в аналогичном периоде прошлого года.

ИА «Орелград»