В Ливнах дома, купленные на маткапитал, будет обследовать комиссия

Соответствующее постановление издали городские власти.

Администрация города Ливны распорядилась о создании комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства или дома блокированной застройки, осуществляемых с привлечением средств материнского капитала. В состав комиссии вошли шесть человек, ее председателем назначен Сергей Барыбин, заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Также утверждено положение о комиссии. Она является постоянно действующим совещательным органом. Работать комиссия будет по мере поступления в администрацию города Ливны заявлений о проведении осмотра индивидуального жилого дома или дома блокированной застройки. Подать такое заявление вправе граждане, получившие государственный сертификат на материнский капитал и решившие направить его на улучшение жилищных условий.

К заявлению может быть приложен документ, подтверждающий факт создания или реконструкции дома. Осмотр объекта производится в присутствии заявителя в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты регистрации заявления. Дата и время осмотра определяются решением председателя комиссии. Заявитель обязан обеспечить беспрепятственный доступ комиссии на освидетельствуемый объект в указанные дату и время, а также свое личное присутствие.

При проведении осмотра объекта могут осуществляться обмеры и обследования. В ходе освидетельствования комиссия должна установить факт проведения основных работ по строительству, например, зафиксировать факт монтажа фундамента, возведения стен и кровли, факт увеличения в результате реконструкции общей площади жилого помещения. По результатам осмотра оформляется акт освидетельствования в трех экземплярах по форме, утвержденной приказом Минстроя РФ. Один из экземпляров выдается обладателю материнского капитала. Акт потребуется для подтверждения при отчете о понесенных расходах.

Ранее отделение Социального фонда России по Орловской области сообщило о том, что в 2024 году в Орловской области 375 семей купили жилье с помощью средств маткапитала, 1219 семей погасили основной долг или проценты по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, 96 семей построили дом или провели реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, реконструкцию дома блокированной застройки с привлечением и без привлечения строительной организации.

Отделение СФР напоминает о том, что в 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 630 380,78 рублей. Если в семье родился второй ребенок, а капитал на первенца ранее уже выплачивался или потрачен, сертификат дополнится суммой в 202 643,06 рублей. Если первенец родился до 2020 года, а второй ребенок в 2024 году, то размер сертификата у семьи будет равен 833 024,74 рубля.

ИА «Орелград»