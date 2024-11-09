Область по суду оторвала кусок земли у Орла

В суде сошлись администрация города Орла и областной департамент.

Иск подал департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Ответчиков было двое: администрация города Орла и ее управление муниципального имущества и землепользования. Департамент просил арбитражный суд обязать городских чиновников безвозмездно передать земельный участок из муниципальной собственности города Орла в собственность Орловской области.

Предметом спора стал земельный участок на улице 1-й Посадской площадью 37 +/- 2 квадратных метра. Он относится к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования – гараж боксового типа. Из реестра следует, что участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Город Орел». С 2018 года он предоставлен на праве постоянного бессрочного пользования бюджетному учреждению Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Орла» (БУ ОО «КЦСОН»).

В то же время согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, здание гаража площадью 33,9 квадратных метра, находящееся на спорном земельном участке, принадлежит на праве собственности Орловской области. И оно тоже предоставлено на праве оперативного управления БУ ОО «КЦСОН». Центр когда-то был муниципальным, но в 2006 году на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов и распоряжения Коллегии Орловской области это юрлицо было передано в собственность Орловской области вместе с имуществом.

Передача имущества произошла в связи с принятием Закона «О наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными полномочиями в сфере социальной защиты населения» и перераспределением полномочий между органами государственной власти региона и органами местного самоуправления. Тогда-то здание гаража и перешло в собственность Орловской области, но без земельного участка, который остался в собственности муниципалитета.

Проблему заметили не сразу, а в прошлом году ее даже пытались решить без суда, но все увязло в бюрократии. Департамент обращался в администрацию города Орла, и та, вроде, была не против передать участок области, но лишь после принятия соответствующего решения Орловским городским Советом народных депутатов. Однако в городском парламенте проект такого решения не набрал необходимого количества голосов депутатов. Так что проблему решил суд, удовлетворивший иск и обязавший администрацию города Орла безвозмездно передать спорный земельный участок в собственность Орловской области в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

ИА «Орелград»