На Орловщине чиновники дважды сдали в аренду одну и ту же землю

На феноменальную сделку обратила внимание прокуратура Орловской области.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению заместителя прокурора региона, выступившего в интересах муниципального образования «Корсаковский район», к администрации Корсаковского района и главе местного крестьянско-фермерского хозяйства. В своем иске прокурор ставил вопрос о признании недействительным договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.

Как следует из материалов дела, спорный участок был предоставлен в аренду фермеру в соответствии с постановлением администрации Корсаковского района в июне 2021 года. Стороны заключили договор, согласно которому площадь участка составляет 702 500 квадратных метров, или 70,2 га. Он расположен на территории Гагаринского сельского поселения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования. Согласно договору, участок предоставлен фермеру в аренду до 2070 года. Размер арендной платы составляет 124,4 тысячи рублей в год.

Однако затем фермеру пришлось судиться с местным агропредприятием, которое якобы чинило ему препятствия в пользовании землей. В рамках судебных процессов была проведена экспертиза, которая показала, что спорный земельный участок на момент его предоставления в аренду не располагался полностью на территории Корсаковского района, он частично выходил за границы района. Таким образом, решением арбитражного суда Орловской области в рамках другого процесса было установлено «фактическое ненахождение части земельного участка» на территории Корсаковского района.

Затем прокуратура Орловской области провела проверку исполнения администрацией Корсаковского района требований земельного законодательства, тогда и были выявлены нарушения при предоставлении в аренду главе КФХ. Кстати, прокуратура выяснила, что фермер лишь один раз внес арендную плату, и то в сумме 62,2 тысячи рублей, а «иные платежи не осуществлялись». Впрочем, внесенные деньги за аренду фермеру теперь должны вернуть.

Так решил суд, удовлетворивший иск прокурора. Он установил, что часть земли, арендованной фермером, ранее была предоставлена в аренду агрокомпании администрацией Новосильского района. Получается, что две администрации сдали в аренду один и тот же участок. Прокуратура и суд пришли к выводу, что неправы в данном случае были корсаковские чиновники. Суд постановил признать недействительным договор аренды, заключенный между администрацией Корсаковского района и фермером.

ИА «Орелград»