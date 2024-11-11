Комиссия МЧС проверит, как Орловщина готова к гражданской обороне

11.11.2024 | 11:35 Новости, Общество

Специалисты будут оценивать убежища и сформированные запасы Орловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

О работе комиссии Министерства рассказал на совещании в администрации региона 11 ноября первый заместитель губернатора Владимир Ивановский. С 18 по 22 ноября МЧС проверит работу правительства по вопросам гражданской обороны – все 15 задач, которые изложены в федеральном законе.

«Надеюсь, что все органы исполнительной власти готовы», – отметил Владимир Ивановский.

На прошлой неделе было рассмотрено представление прокуратуры по вопросам функционирования защитных сооружений и создания материально-технических ресурсов. Сегодня в органы исполнительной власти будет направлен план работы комиссии и организационные указания. До конца недели выборочно пройдет осмотр готовности и особое внимание обратят на состояние защитных сооружений, предупредил замгубернатора. При возникновении каких-то проблемных вопросов, которые требуют оперативного решения, Владимир Ивановский рекомендовал обращаться в управление по делам ГО и ЧС. Он попросил «организовать тесное взаимодействие», чтобы подготовиться к работе комиссии Министерства.

ИА “Орелград”


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