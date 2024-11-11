В Орле конфисковали сосиски

Решение о конфискации и уничтожении продукта принял суд.

Арбитражный суд Орловской области постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Речь идет об административном штрафе в размере 30 000 рублей с конфискацией предметов совершения административного правонарушения. Список таких предметов, указанный в протоколе, оказался довольно длинным. В него вошли: сосиски для варки филейные, изделие колбасное вареное из мяса птицы, сок яблочный, нектар мультифруктовый, сосиски австрийские замороженные, капуста белокочанная шинкованная, бекон, напиток безалкогольный сильногазированный ароматизированный «Кола» и морковь по-корейски.

Таким оказался итог рассмотрения дела по заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области к индивидуальному предпринимателю. Как следует из материалов, сотрудники Роспотребнадзора в июле этого года провели плановую выездную проверку в отношении ИП. Проверялась сеть общественного питания, а именно две точки по продаже шаурмы на Карачевском и Кромском шоссе в городе Орле.

В ходе осмотра помещений были выявлены нарушения. Из протокола следует, что на предприятии не было организовано проведение производственного контроля за качеством вырабатываемой продукции; на участках, задействованных в приготовлении холодных блюд, порционирования, упаковки и формирования наборов не использовалось бактерицидное оборудование. Его попросту не было, что, по мнению проверяющих, могло привести к микробиологическому загрязнению пищевой продукции.

Емкости для пищевой продукции не были промаркированы, что могло привести к использованию одной и той же емкости для разного вида продукции, к микробиологическому и паразитарному загрязнению пищи. Продукция хранилась с несоблюдением условий хранения, была обнаружена продукция с истекшими сроками хранения, не соблюдались условия хранения и сроки годности используемых полуфабрикатов, режим обработки инвентаря. В день проверки был наложен арест на вышеперечисленную продукцию, поскольку уже на момент проверки срок ее годности истек. А с момента ареста до вынесения судом решения прошло еще четыре месяца.

ИА «Орёлград»