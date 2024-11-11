В Орловской области проверили сотни владельцев оружия

Рейды совместно провели росгвардейцы и полицейские.

Управление Росгвардии по Орловской области обнародовало итоги межведомственной оперативно-профилактической операции «Оружие». В ее рамках было проверено свыше 700 владельцев гражданского оружия. Рейды совместными усилиями проводили сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и регионального УМВД. Основной задачей силовиков стала проверка и выявление нарушений в сфере оборота оружия. По итогам проверок было составлено 17 административных протоколов. «Столько же единиц оружия у населения было изъято до устранения недостатков», – отметил начальник ЦЛРР Виктор Ермаков.

«Наиболее распространенными видами допущенных орловцами нарушений стали неисправности в запирающих сейфы устройствах и несоответствие необходимой разрешительной документации действующим требованиям, – говорят в территориальном Управлении Росгвардии. – Граждане, имеющие незарегистрированное оружие, могут сдать его в правоохранительные органы за вознаграждение. Зарегистрированное оружие может быть добровольно передано для нужд специальной военной операции также через сотрудников Росгвардии».

По данным ведомства, в целом в текущем году сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы выявили свыше 400 правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов, частной охранной и детективной деятельности. Более половины протоколов были составлены в связи с несоблюдением гражданами сроков регистрации лицензий на оружие. На нарушителей составлялись административные протоколы.

Впрочем, с платежной дисциплиной в этом плане у орловцев пока не все хорошо. Согласно приведенной статистике, в текущем году за нарушения требований законодательства об оружии в регионе было выписано штрафов на общую сумму более 240 тысяч рублей, но на сегодня оплачено лишь около половины из них. В связи с этим силовики призывают владельцев гражданского оружия своевременно оплачивать штрафы и напоминают, что в противном случае соответствующие материалы направляются судебным приставам для взыскания в принудительном порядке.

«Лица, повторно привлекаемые в течение года к административной ответственности, лишаются права получения лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, – предупреждают в Управлении Росгвардии. – За неуплату административного штрафа по истечении 70 суток с момента вынесения постановления наступает административная ответственность по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает арест до 15 суток либо административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов».

ИА «Орелград»