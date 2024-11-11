Мэрия Орла готова потратить на охрану 4,4 миллиона рублей

11.11.2024 | 16:18 Закон и порядок, Новости

Пока что чиновники ищут подрядчика.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идёт об охране здания горадминистрации — на Пролетарской горе, 1. Оказывать охранные услуги нужно будет на протяжении всего следующего года. Заявки от желающих принимаются до 15 ноября.

В здании мэрии установят два поста охраны – ежедневный (круглосуточный) и будничный. Последний будет работать с 8:30 до 18:30 (в праздничные дни – до 17:30).

Также орловским чиновникам дополнительно поможет мобильная группа охранников. Она будет выезжать на экстренные вызовы. При этом личный состав обязан иметь при себе огнестрельное оружие и специальные средства.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 миллиона 452 тысяч 680 рублей 64 копейки.

ИА «Орелград»


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