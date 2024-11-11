Снег вернётся в Орловскую область на неделе

Правда, он не будет повсеместным.

О погоде в ближайшие дни рассказали в Орловском гидрометцентре.

В первой половине недели на большей части нашего региона осадков не ожидается. По утрам прогнозируется туман. Температурные показатели останутся в пределах климатической нормы.

Однако ближе к середине недели возможно прохождение атмосферных фронтов, которые местами проявятся в виде «классического» или мокрого снега, а в дневное время могут сопровождаться ещё и дождём.

Непосредственно в Орле ближайшей ночью будет от минус одного до минус трёх, завтра днём – столько же градусов, но со знаком «плюс». В ночь на среду немного потеплеет (до нуля ночью и до плюс четырёх днём). Такая же погода сохранится и в следующие сутки.

Существенных осадков в областном центре синоптики не ждут. Ветер будет переменным со скоростью от двух до семи метров в секунду, ночью и днём 13-го ноября — западным, от трёх до восьми метров в секунду.

ИА «Орелград»