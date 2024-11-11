Орловщина оказалась в хвосте ипотечного рейтинга

11.11.2024 | 15:21 Новости, Экономика

В среднем орловская семья отдаёт на такие платежи 73,6% своих доходов.

Фото: ИА «Орелград»

Исследование на эту тему опубликовало «РИА Новости».

За основу взяли соотношение одного среднего платежа по ипотеке к двум средним зарплатам по региону. На Орловщине оно составило 73,6%. Это 72-й результат по стране — считая от меньшего к большему.

Средний размер ежемесячного платежа в нашей области составил 67,4 тысячи, а средний размер всего кредита — 3,2 миллиона.

Лидерами рейтинга стали Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь показатель равен всего лишь примерно 30%. Москва заняла 26-е место (55,9%), Петербург — 29-е (57,9%). На последних строчках — Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия. В двух последних субъектах ежемесячный платёж даже выше двух средних зарплат по региону.

ИА «Орелград»


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