Орловец Александр Перелыгин стал Героем России

Звание присвоили посмертно.
Сегодня семье участника СВО передали Золотую Звезду Героя России, а также Орден Мужества.
Церемония прошла в администрации Орловской области. В ней участвовал временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Московского военного округа Олег Брагин, а также первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве нашего региона Владимир Ивановский.
Александр Перелыгин был заместителем командира штурмового отряда мотострелкового полка мотострелковой дивизии. Он погиб в зоне специальной военной операции в январе этого года. Сегодня семья впервые отметила его день рождения без самого именинника. Орловцу исполнилось бы 48 лет.
«Это высшие награды Родины! Пока есть такие герои, победа будет за нами!» – высказался Владимир Ивановский.
ИА «Орелград»