Орловец Александр Перелыгин стал Героем России

11.11.2024 | 13:57 Важное, Новости, СВО

Звание присвоили посмертно.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Сегодня семье участника СВО передали Золотую Звезду Героя России, а также Орден Мужества.

Церемония прошла в администрации Орловской области. В ней участвовал временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Московского военного округа Олег Брагин, а также первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве нашего региона Владимир Ивановский.

Александр Перелыгин был заместителем командира штурмового отряда мотострелкового полка мотострелковой дивизии. Он погиб в зоне специальной военной операции в январе этого года. Сегодня семья впервые отметила его день рождения без самого именинника. Орловцу исполнилось бы 48 лет.

«Это высшие награды Родины! Пока есть такие герои, победа будет за нами!» – высказался Владимир Ивановский.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

ИА «Орелград»


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