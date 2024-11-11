Орловец Александр Перелыгин стал Героем России

Звание присвоили посмертно.

Сегодня семье участника СВО передали Золотую Звезду Героя России, а также Орден Мужества.

Церемония прошла в администрации Орловской области. В ней участвовал временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Московского военного округа Олег Брагин, а также первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве нашего региона Владимир Ивановский.

Александр Перелыгин был заместителем командира штурмового отряда мотострелкового полка мотострелковой дивизии. Он погиб в зоне специальной военной операции в январе этого года. Сегодня семья впервые отметила его день рождения без самого именинника. Орловцу исполнилось бы 48 лет.

«Это высшие награды Родины! Пока есть такие герои, победа будет за нами!» – высказался Владимир Ивановский.

ИА «Орелград»