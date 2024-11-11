В Орле прочли лекцию о церкви и Сталине

Это сделал известный историк из Петербурга Михаил Шкаровский.

Мероприятие прошло в Президентской академии. На лекции присутствовали студенты Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, а также представители профессорского и преподавательского сообщества вузов Орла. Перед началом лекции выступил доктор исторических наук Виктор Ливцов.

Сам Шкаровский рассказал о том, как отношения между государством и церковью складывались после 1917-го года и изменялись в 1943-м. Тогда в этом вопросе произошёл определённый перелом — после встречи Иосифа Сталина с иерархами церкви и избрания нового патриарха Сергия.

С этого момента радикальные гонения на церковь сошли на нет (кроме нескольких лет уже в период правления Никиты Хрущёва). Впоследствии Русская православная церковь стала ещё и активным участником международных конфессиональных диалогов — в плоскости сотрудничества СССР с другими государствами.

Михаил Шкаровский – советский и российский историк, один из крупнейших специалистов по истории Русской православной церкви в двадцатом веке, профессор, доктор исторических наук. Основным местом его работы является Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Здесь он трудится в качестве главного архивиста, а также ведущего научного сотрудника.

Также Шкаровский преподаёт в местном государственном институте культуры и духовной академии, входит в комиссию по канонизации новомучеников и исповедников Петербургской епархии. Кроме того, он является одним из авторов «Большой российской энциклопедии».

ИА «Орелград»