Владимир Круглый высказался по росту дел против врачей

Экс-сенатор, а ныне глава Орловской медицинской палаты привёл впечатляющую статистику.

Оказалось, что в минувшем году число уголовных дел, возбуждённых в отношении врачей, выросло сразу на 69%. Имеются в виду дела, которые возбуждались именно по статье 238 УК РФ («производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Она предполагает, в том числе, реальные сроки лишения свободы.

«В этой ситуации возрастает роль и значение профессиональных ассоциаций врачей, проведение качественной экспертизы качества оказания медицинской помощи, страхование профессиональной ответственности… для нашей медицинской палаты Орловской области нужно ещё много чего сделать!» – высказался Круглый в своих соцсетях.

Отмечается, что по данной статье в 2023-м возбудили 463 дела. Из них 216 по 1-й части, 247 — по 2-й, более тяжёлой.

Впрочем, 238-я статья УК охватывает лишь 20% всех дел против врачей. Наиболее часто людей в белых халатах преследуют по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). В 2023-м на неё пришёлся 71% от всех таких случаев.

Также 24 дела возбудили по статье 118 УК РФ, часть 2 («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

ИА «Орелград»