Орловец подозревается в жестоком убийстве

Согласно текущей версии, он забил молотком беспомощную пенсионерку.

Добычей стали около 32 тысяч рублей, а также мобильный телефон женщины. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

В разбойном нападении и убийстве обвиняется 37-летний житель Кромского района. Преступление произошло в августе текущего года.

Согласно версии следствия, орловец пришёл в дом к 79-летней женщине. Он был знаком с ней ранее. Гость находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина решил напасть на пенсионерку, понимая, что она не сможет дать ему серьёзный отпор.

В итоге он нанёс ей не менее шести ударов молотком — в том числе, по голове. После этого он похитил деньги и мобильник. Пожилая орловчанка скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Орловский областной суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»