Ситуацию в Орле назвали критической

В облсовете обсудили финансовое положение областной столицы.

В ходе обсуждения бюджета региональной столицы, спикер Орловского облсовета народных депутатов Леонид Музалевский отметил, что ситуация для города является критической и в дальнейшем будет лишь ухудшаться. Об этом сообщила парламентская пресс-служба. Депутаты облсовета также обсудили инициативу своих коллег из горсовета Орла. Напомним, на своей последней сессии городские парламентарии призвали внести изменения в региональное законодательство, чтобы увеличить для Орла долю остающихся в городе платежей по налогам.

Уже много лет городские власти сетуют на то, что налогов на территории областного центра собирается много, но они большей частью уходят в федеральный и территориальный бюджеты. Городу остается порядка 10 процентов от всех сборов, чего, по словам мэра Орла Юрия Парахина, не хватает на выполнение расходных полномочий в полном объеме. В городе считают, что ситуация с исполнением бюджета города Орла требует увеличения бюджетных ассигнований в объеме не менее 3,5 миллиарда рублей в год, что невозможно без финансовой помощи из вышестоящего бюджета.

«В связи с этим городские депутаты предлагают установить единые нормативы от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов Орловской области в размере 15 процентов от суммы налога на доходы физических лиц, поступающего от налогоплательщиков на территории соответствующего городского округа Орловской области и подлежащего зачислению в областной бюджет, – сообщила пресс-служба Орловского облсовета. – В действующей редакции закона этот норматив составляет 5 процентов».

Также городские депутаты призывают полностью оставлять городу в сборы от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В действующей редакции регионального закона данный норматив не установлен, но установлены дифференцированные нормативы отчислений в бюджет муниципальных образований Орловской области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Для города Орла такой норматив составляет всего 12,9 процента.

Впрочем, даже если указанные нормативы будут повышены, городу это принесет, по предварительным подсчетам, примерно 3,232 миллиарда рублей. А чтобы можно было верстать бюджет Орла бездефицитным, городу требуется дополнительно порядка 6,5 миллиарда рублей ежегодно. Не стоит забывать и о том, что в 2025 году Орлу необходимо погасить бюджетный кредит в сумме 578,2 миллиона рублей. Инициативу Орловского горсовета в Орловском облсовете изучили и начали с ней работать. Однако важное слово в этом вопросе еще должен сказать областной департамент финансов.

«Вопрос увеличения налогооблагаемой базы еще предстоит рассмотреть, но по итогу совещания было принято решение — направить в адрес губернатора региона рекомендации об увеличении статьи расходов для оказания финансовой помощи бюджету города Орла в сумме, достаточной для погашения кредиторской задолженности и возможности исполнения расходных обязательств», – резюмирует пресс-служба Орловского облсовета.

ИА «Орелград»