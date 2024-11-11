Половина выпускников школ региона поступает в орловские вузы

30% выбирают высшие учебные заведения в других областях.

Статистикой поделилась 11 ноября на совещании в администрации Орловской области руководитель профильного департамента Татьяна Патова.

Результаты ЕГЭ 2024 года показывают, что 11-классники нашего региона достойно участвуют в конкурсном отборе. 85% поступили в высшие учебные заведения, 13% продолжили обучение в профессиональных образовательных организациях. На бюджетные места в вузы попали 74%. Около 55% 11-классников получают профессии в высших учебных заведениях Орловской области.

Департаментом образования ведется большая работа по подготовке обучающихся выпускных классов для поступления на специальности инженерно-технической, психолого-педагогической и агропромышленной сферы, подчеркнула Татьяна Патова.

Результаты единого государственного экзамена свидетельствуют о достаточно высоком качестве образования. Оно остается стабильным, а по некоторым учебным предметам значительно улучшилось.

«И в этом, конечно, хочется отметить заслугу учителей», – сказала Татьяна Патова.

В 2024 году по результатам экзаменационной кампании были вручены сертификаты на получение денежного поощрения в размере 100 тысяч рублей шести педагогическим работникам.

Не получили аттестат в 2024 году четыре человека, в 2023 – было девять, в 2022 – 21.

ИА “Орелград”