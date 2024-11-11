Роспотребнадзор объявил новую прямую линию

Орловцы могут пожаловаться в ведомство на нарушения в сфере цифровой маркировки товаров.

Горячая линия приурочена ко Всемирному дню качества. В этом году он отмечается 14 ноября. Сама линия стартует сегодня и завершится 22 ноября.

Граждане могут сообщить должностным лицам областного Управления Роспотребнадзора о нарушениях, а также задать любые вопросы по данной теме.

Вопросы принимаются по телефонам:

8 (4862) 41-52-52 и 8 (4862) 42-26-59 (отдел защиты прав потребителей),

8 (4862) 75-02-76 (консультационный центр «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области»),

8 (48677) 7-13-34 (отдел в Ливнах),

8 (48646) 4-15-39 (отдел во Мценске),

8 (48643) 2-15-98 (отдел в Кромах),

8 (48676) 2-47-27 (отдел в Верховье).

Звонить можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 13:45).

Кроме того, звонки принимаются и в в круглосуточном режиме, через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора – по телефону 8-800-555-49-43.

ИА «Орелград»