Одну из орловских школ собираются отапливать тепловыми пушками

Пуск систем в гимназии №39 запланировали на январь.

О ходе капитального ремонта школ Орла на совещании 11 ноября рассказал мэр Орла Юрий Парахин. Контракт со ООО «Стройкомплект» на преображение здания гимназии №39 заключен 20 февраля 2024 года. Цена – 222,3 млн рублей, оплачен аванс 50%.

В настоящее время выполнены все демонтажные работы, сообщил Юрий Парахин. Установлены все новые окна, монтаж фасада мэр оценил в 55%, стены первого и второго этажа полностью оштукатурены, третьего на 90%. При этом работы по устройству кровли и ливневой канализации только «завершаются». Электроснабжение выполнено на 50%, выравнивающие стяжки на полах –60%.

«Проект отопления скорректирован проектировщиком, – сообщил Юрий Парахин. – Самая большая проблема была по данному объекту, – признал градоначальник. – Добавлены секции радиаторов, изменен диаметр труб, добавлены стояки в спортивном зале и в актовом зале. Завершение монтажа системы отопления и пуск тепла планируется до 15 января 2025 года. Работа выполняется в соответствии с условиями контракта. Техническая готовность объекта около 40%».

(Примечательно, что только на минувшей неделе Юрий Парахин сообщал в соцсетях, что в гимназии №39 тепло планируют пустить к концу декабря).

Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский попросил проконтролировать, «чтобы тепловые пушки были на объекте и чтобы они работали».

Напомним, на возможное разрушение новой внутренней отделки при отсутствии отопления не раз обращали внимание депутаты горсовета. Завершение капремонта запланировано на февраль 2025 года.

ИА “Орелград”