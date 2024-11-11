Одну из орловских школ собираются отапливать тепловыми пушками

11.11.2024 | 12:17 Новости, Образование, Строительство

Пуск систем в гимназии №39 запланировали на январь.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

О ходе капитального ремонта школ Орла на совещании 11 ноября рассказал мэр Орла Юрий Парахин. Контракт со ООО «Стройкомплект» на преображение здания гимназии №39 заключен 20 февраля 2024 года. Цена – 222,3 млн рублей, оплачен аванс 50%.

В настоящее время выполнены все демонтажные работы, сообщил Юрий Парахин. Установлены все новые окна, монтаж фасада мэр оценил в 55%, стены первого и второго этажа полностью оштукатурены, третьего на 90%. При этом работы по устройству кровли и ливневой канализации только «завершаются». Электроснабжение выполнено на 50%, выравнивающие стяжки на полах –60%.

«Проект отопления скорректирован проектировщиком, – сообщил Юрий Парахин. – Самая большая проблема была по данному объекту, – признал градоначальник. – Добавлены секции радиаторов, изменен диаметр труб, добавлены стояки в спортивном зале и в актовом зале. Завершение монтажа системы отопления и пуск тепла планируется до 15 января 2025 года. Работа выполняется в соответствии с условиями контракта. Техническая готовность объекта около 40%».

(Примечательно, что только на минувшей неделе Юрий Парахин сообщал в соцсетях, что в гимназии №39  тепло планируют пустить к концу декабря). 

Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский попросил проконтролировать, «чтобы тепловые пушки были на объекте и чтобы они работали».

Напомним, на возможное разрушение новой внутренней отделки при отсутствии отопления не раз обращали внимание депутаты горсовета.  Завершение капремонта запланировано на февраль 2025 года.

ИА “Орелград”


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