В лицее №32 к середине ноября обещали завершить установку окон

Мэр Орла рассказал о ходе капремонта здания образовательного учреждения.

Юрий Парахин выступил с докладом на совещании в администрации региона 11 ноября. По словам мэра, монтаж окон выполнен на 80%, завершение запланировано на 15 ноября. Вентилируемый фасад готов на 35%, штукатурка стен и стяжки на полах – 80%, шпаклевка – 60%, облицовка плиткой санузлов и электроснабжение – 50%. Прокладываются вертикальные стойки отопления, сети холодного и горячего водоснабжения. Устройство кровли выполнено, сообщил Юрий Парахин.

«Тепловой контур здания не закрыт, – сказал Юрий Парахин (хотя в октябре в соцсетях транслировал иное). – Сейчас ведется монтаж отопительной системы. Проект автоматизации 5 ноября передан в ПАО «Квадра» на согласование. По результатам согласования приступят к монтажу системы автоматики в АТП. Планируем подключение здания к отоплению 30 ноября текущего года».

Контракт с ООО «Стройкомплект» Объединенный муниципальный заказчик заключил 20 февраля 2024 года. Цена – 237 миллионов рублей. Оплачен аванс 50%. Срок выполнения работы – 1 августа 2025 года. Работа выполняется в соответствии с условиями контракта и графиком выполнения строительно-монтажных работ, сообщил мэр. Техническая готовность объекта сейчас 45%, оценил Юрий Парахин.

ИА “Орелград”