Училище олимпийского резерва отказалось от земли

11.11.2024 | 12:40 Новости, Образование

2,8 гектара передадут в собственность областного центра.

Фото: pkk.rosreestr.ru

Такое решение приняло правительство Орловской области. Основанием стало заявление, поступившее от самого образовательного учреждения.

Участок находится на улице Гайдара. Земля предназначается именно для использования в спортивных целях.

Передача осуществляется безвозмездно. Завершить процесс надо в течении ближайших четырёх месяцев.

Исполнение распоряжение возложено на Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

ИА «Орелград»


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