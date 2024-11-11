Училище олимпийского резерва отказалось от земли

2,8 гектара передадут в собственность областного центра.

Такое решение приняло правительство Орловской области. Основанием стало заявление, поступившее от самого образовательного учреждения.

Участок находится на улице Гайдара. Земля предназначается именно для использования в спортивных целях.

Передача осуществляется безвозмездно. Завершить процесс надо в течении ближайших четырёх месяцев.

Исполнение распоряжение возложено на Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

ИА «Орелград»