Училище олимпийского резерва отказалось от земли

2,8 гектара передадут в собственность областного центра.
Такое решение приняло правительство Орловской области. Основанием стало заявление, поступившее от самого образовательного учреждения.
Участок находится на улице Гайдара. Земля предназначается именно для использования в спортивных целях.
Передача осуществляется безвозмездно. Завершить процесс надо в течении ближайших четырёх месяцев.
Исполнение распоряжение возложено на Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области.
ИА «Орелград»