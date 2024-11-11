В Орловской области растут сборы налогов

По сравнению с прошлым годом объем платежей увеличился на 7 миллиардов рублей.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, за 10 месяцев 2024 года в консолидированный бюджет РФ на территории региона было собрано около 49,3 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем платежей увеличился на 16,7 процента, или на 7 миллиардов рублей. Поступления в федеральный бюджет выросли на 25,3 процента и превысили 13,6 миллиарда рублей, а поступления в территориальный бюджет составили более 35,6 миллиарда рублей, что на 13,7 процента, или на 4,3 миллиарда рублей превысило объем поступлений за 10 месяцев 2023 года.

«Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-октябрь 2024 года на территории Орловской области собрано более 27,1 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, – добавили в региональном Управлении ФНС. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился на 28,9 процента, или на 6,1 миллиарда рублей».

Тем временем первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин рассказал о приоритетах планирования бюджета региона на 2025 год. По его словам, это и помощь участникам СВО и членам их семей, и здравоохранение, и обеспечение безопасности населения, и развитие массового спорта и патриотического воспитания, и увеличение дорожного фонда и расходов на льготное лекарственное обеспечение, исполнение всех ранее принятых социальных обязательств перед населением.

«Позиция фракции по этому вопросу остается неизменной, все льготы, социальные гарантии, ранее принятые на региональном и муниципальных уровнях, должны быть сохранены, – цитирует Михаила Вдовина реготделение «Единой России». – Принимаемый бюджет сложен, но он отражает реальность сегодняшнего времени. Мы должны максимально эффективно использовать каждый рубль. Только при таком подходе мы получим необходимый результат».

ИА «Орелград»